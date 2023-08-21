إطلاق نار تجاه الاحتلال وحرق سيارة مستوطن بالضفة

رام الله - وكالة الرأي:

أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة “آفني حيفتس” شرق طولكرم، في حين أحرق شبان سيارة مستوطنة برام الله في الضفة الغربية المحتلة، مساء أمس الأحد.

وذكرت القناة القناة 14 أن مسلحين في سيارة مسرعة أطلقوا النار قوة إسرائيلية قرب مستوطنة “افني حيفتس” شرق طولكرم دون تسجيل إصابات.

إلى ذلك، أحرق شبان مركبة مستوطن دخل إلى قرية ترمسعيا برام الله.

وقال شهود: إن الشبان رصدوا دخول مستوطن إلى القرية فهاجموه وأحرقوا مركبته، في حين هرعت قوات الاحتلال للمنطقة وأخلت المستوطن الذي تعرض للضرب.

أما في نابلس، فاندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة القنيطرة ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها على بلدة عقربا، جنوب نابلس منذ فجر اليوم، حيث نصبت حواجزها على مداخلها، واحتجزت عددا من أهالي البلدة.

ودنس جنود الاحتلال مسجداً في عقربا بأحذيتهم وأجروا فيه عمليات تفتيش، كما داهموا عدة منازل ومحال تجارية وقاعة أفراح، خاصة في المنطقة الغربية من البلدة، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة على مدخل البلدة.

وفي قلقيلية؛ هاجم الشباب الثائر مركبات المستوطنين قرب بلدة عزون شرق المدينة، ما أدى لتضرر حافلة جرّاء رشقها بالحجارة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وملاحقة الشبان.

ويوم أمس قتل مستوطنان برصاص مقاوم في منطقة حوارة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتشهد حالة المقاومة تصاعدا في الضفة الغربية رغم الحملة المزدوجة من قوات الاحتلال والسلطة لاحتوائها.