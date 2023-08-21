الزراعة تنشر متوسط أسعار اللحوم والخضراوات اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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21 آب / أغسطس 2023 08:21
غزة - وكالة الرأي
نشرت وزارة الزراعة في غزة متوسط أسعار اللحوم والخضراوات لهذا اليوم الاثنين، والتي جاءت على النحو التالي:
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