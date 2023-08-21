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الزراعة تنشر متوسط أسعار اللحوم والخضراوات اليوم

21 آب / أغسطس 2023 08:21

غزة - وكالة الرأي

نشرت وزارة الزراعة في غزة متوسط أسعار اللحوم والخضراوات لهذا اليوم الاثنين، والتي جاءت على النحو التالي:

2555555 خضره
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