حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

الضفة الغربية - وكالة الرأي

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرّقة من الضفة المحتلة.

وأفاد مصادر محلية، بأنّ قوات "خاصة" اعتقلت رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت السابق يحيى القاروط بعد مداهمة منزله في مدينة طولكرم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر قتيبة خليفة عقب اقتحام منزله في بلدة العبيدية، كما اعتقلت الشبان خليل قاسم الشيخ وأنور أحمد الشيخ ومهدي طه الشيخ ومراد محمود الشيخ وأحمد علي الشيخ بعد اقتحام منازلهم في قرية مراح رباح ببيت لحم.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الجعبة وزياد أبو عيشة، ووائل عبد ربه الرجبي، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وفي أحدث تقريرٍ لها، قالت مؤسّسات الأسرى الفلسطينيّة، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت 3866 مواطنًا من مختلف المحافظات الفلسطينيّة، وذلك في النصف الأوّل من العام الجاري 2023، من بينهم 568 طفلاً، و72 امرأة.