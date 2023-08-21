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استقرار أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم

21 آب / أغسطس 2023 08:40

رام الله - وكالة الرأي

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل صباح اليوم الاثنين على النحو الآتي:

الدولار الأمريكي: 3.80 شيكل.

الدينار الأردني: 5.36 شيكل.

اليورو الأوروبي: 4.13 شيكل.

الجنيه المصري: 0.12 شيكل.

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