استقرار أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
21 آب / أغسطس 2023 08:40
رام الله - وكالة الرأي
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل صباح اليوم الاثنين على النحو الآتي:
الدولار الأمريكي: 3.80 شيكل.
الدينار الأردني: 5.36 شيكل.
اليورو الأوروبي: 4.13 شيكل.
الجنيه المصري: 0.12 شيكل.
جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها
09:44خدمات الشاطئ يفوز على غزة الرياضي
09:39ميسي يقود إنتر ميامي إلى احراز كأس الرابطتين
09:30إيطاليا تكافح كائناً بحرياً "خطيراً" بتحويله إلى طبق شعبي لذيذ
08:31حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة
08:56الاحتلال يزعم اعتراض طائرة مُسيرة للمقاومة في سماء غزة
ممتاز
جيد ومقبول
غير مقبول
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015