استقرار أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم

رام الله - وكالة الرأي

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل صباح اليوم الاثنين على النحو الآتي:

الدولار الأمريكي: 3.80 شيكل.

الدينار الأردني: 5.36 شيكل.

اليورو الأوروبي: 4.13 شيكل.

الجنيه المصري: 0.12 شيكل.