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طريقة منع التطبيقات غير المستخدمة من استهلاك بطارية اللاب توب

21 آب / أغسطس 2023 08:45

طريقة منع التطبيقات غير المستخدمة من استهلاك بطارية اللاب توب
طريقة منع التطبيقات غير المستخدمة من استهلاك بطارية اللاب توب

يحاول Windows الآن إبقاء بعض التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية لخلق تجربة مستخدم أفضل على اللاب توب، مثل ما يحدث في الهواتف الذكية، لكن السماح بتشغيل الكثير من التطبيقات في الخلفية يمكن أن يستهلك بطاريتك بسرعة، وبدلاً من ذلك، يمكنك معرفة التطبيقات التي تستخدم معظم طاقة البطارية وتعطل قدرتها على العمل في الخلفية، وفقا لما ذكره موقع Business insider.

1. في مربع البحث الموجود على زر البدء، اكتب "Battery"، واضغط فوق "إعدادات توفير شحن البطارية" عندما تظهر في نتائج البحث.

2. ضمن النسبة المئوية المتبقية للبطارية، اضغط فوق "معرفة التطبيقات التي تؤثر على البطارية".

3. سيعرض Windows التطبيقات بترتيب مقدار البطارية التي تستخدمها، اضغط فوق واحد يستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة وامسح مربع الاختيار المسمى "دع Windows يقرر متى يمكن تشغيل هذا التطبيق في الخلفية" ثم حدد "تقليل العمل الذي يمكن للتطبيق القيام به عندما يكون في الخلفية".

4. كرر ذلك مع أي تطبيقات في القائمة يبدو أنها تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.

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