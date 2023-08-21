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الاحتلال يزعم اعتراض طائرة مُسيرة للمقاومة في سماء غزة

21 آب / أغسطس 2023 08:56

جيش الاحتلال يعترض طائرة مسيرة للمقاومة قرب غزة
جيش الاحتلال يعترض طائرة مسيرة للمقاومة قرب غزة

غزة - وكالة الرأي:

زعمت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم أن منظومة القبة الحديدية أطلقت صاروخاً واحداً على الأقل تجاه هدف في سماء غزة.

وقال الإعلام العبري إنه جرى تفعيل القبة الحديدية في منطقة مستوطنات "علوميم" في محاولة لاعتراض طائرة مسيرة من قطاع غزة.

وكانت أصوات انفجارات كبيرة سمعت في سماء قطاع غزة صباح اليوم، بسبب صواريخ القبة الحديدية التي أسقطت المُسيرة وفقاً للإعلام العبري.

وهذه المرة الثانية في أقل من 24 ساعة التي تطلق القبة الحديدية صواريخها لاعتراض طائرات مسيرة من غزة، حيث اعترضت القبة الحديدية مساء أمس الأحد طائرة مسيرة في سماء القطاع.

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