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الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء ويخطر بهدم 4 أخرى في أريحا

21 آب / أغسطس 2023 09:12

الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء ويخطر بهدم 4 أخرى في أريحا
الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء ويخطر بهدم 4 أخرى في أريحا

أريحا – وكالة الرأي :

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة منازل، وأخطرت بهدم 4 أخرى في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال معززة بأكثر من 15 آلية و4 جرافات، اقتحمت القرية، وهدمت أربعة منازل أحدها قيد الإنشاء تقدر مساحتها بين 130 - 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، تعود ملكيتها إلى المواطنين محمود علي طنوس، ووشفيق رواغ، وآخرين من مدينة القدس.

وذكرت أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم أربعة منازل تعود ملكيتها للشقيقين محمد وفادي ظاهر، والشقيقين أسعد ومحمد علي، كما أخدت قياسات منزل أحدهم تمهيدا لهدمه.

وتتعرض قرية الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.

 

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