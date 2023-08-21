"المباحث العامة" توقف منشأتين مخالفتين عن العمل مؤقتًا بغزة

أوقفت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بمحافظة غزة - قسم الأمن الغذائي- بالتعاون مع دائرة الطب الوقائي منشأتين تجاريتين مخالفتين عن العمل بشكل مؤقت.

وأوضحت أن المنشأتين هما مذبح لبيع اللحوم، وخط إنتاج بوظة، حيث تم إغلاقهما مؤقتًا؛ لانعدام الشروط الصحية، ورسوب عينات في الفحص المخبري.

وبينت مباحث التموين، أنها أوقفت المنشأتين عن العمل لمدة (48) ساعة، لحين تسوية أوضاعها الصحية، موضحة أنها أخطرت (6) منشآت تجارية تموينية لذات السبب.

ولفتت إلى أنه تم إحالة ملفات القضايا للجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وفق للأصول.