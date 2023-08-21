وكالة الرأي الفلسطينية المـرور: 5 إصابات في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية خدمات الشاطئ يفوز على غزة الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية ميسي يقود إنتر ميامي إلى احراز كأس الرابطتين وكالة الرأي الفلسطينية إيطاليا تكافح كائناً بحرياً "خطيراً" بتحويله إلى طبق شعبي لذيذ وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء ويخطر بهدم 4 أخرى في أريحا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يزعم اعتراض طائرة مُسيرة للمقاومة في سماء غزة وكالة الرأي الفلسطينية طريقة منع التطبيقات غير المستخدمة من استهلاك بطارية اللاب توب وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون منزلاً في بورين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية استقرار أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم
أخبار » الأخبار الحكومية

أخطرت 6 أخرى

"المباحث العامة" توقف منشأتين مخالفتين عن العمل مؤقتًا بغزة

21 آب / أغسطس 2023 09:55

"المباحث العامة" توقف منشأتين مخالفتين عن العمل مؤقتًا بغزة

أوقفت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بمحافظة غزة - قسم الأمن الغذائي- بالتعاون مع دائرة الطب الوقائي منشأتين تجاريتين مخالفتين عن العمل بشكل مؤقت.

وأوضحت أن المنشأتين هما مذبح لبيع اللحوم، وخط إنتاج بوظة، حيث تم إغلاقهما مؤقتًا؛ لانعدام الشروط الصحية، ورسوب عينات في الفحص المخبري.

وبينت مباحث التموين، أنها أوقفت المنشأتين عن العمل لمدة (48) ساعة، لحين تسوية أوضاعها الصحية، موضحة أنها أخطرت (6) منشآت تجارية تموينية لذات السبب.

ولفتت إلى أنه تم إحالة ملفات القضايا للجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وفق للأصول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟