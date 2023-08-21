وزارة المرأة تعقد لقاء للتعريف بمفاهيم مدونة السلوك الوظيفي

غزة- وكالة الرأي:

عقدت وزارة شؤون المرأة، لقاءاً تعزيزياً لموظفيها، للتعريف بمفاهيم مدونة السلوك الوظيفي، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الهادفة لتعميم المذكرة والتأكد من الفهم العام لمضمون مدونة السلوك والالتزام بما ورد بها.

وقدمت عالية عيد مدير الجمعيات النسوية، شرحاً وافياً حول مدونة السلوك الوظيفي، معتبرة أنها أساس متين لتعزيز مفردات العمل بالمؤسسة الحكومية، حيث يتم تعميم المدونة بوسائل مختلفة.



تُعد مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة إحدى الركائز الأساسية التى نستند عليها في تأمين وحماية الموارد ومكتسبات قطاع الخدمة المدنية ويأتي إقرارها كحاجة وضورة مُلحة لتصحيح المفاهيم وتغيير النظرة تجاه مفهوم الوظيفة العامة.