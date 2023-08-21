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الأوقاف تختتم المجلس العلمي لتفسير سورة الإسراء

21 آب / أغسطس 2023 11:28

الأوقاف تختتم المجلس العلمي لتفسير سورة الإسراء
الأوقاف تختتم المجلس العلمي لتفسير سورة الإسراء

غزة- وكالة الرأي:

اختتمت الدائرة العلمية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية المجلس العلمي لتفسير سورة الإسراء، والذي قدَّمه فضيلة الشيخ الدكتور يونس الأسطل، بمشاركة 70 طالبًا وطالبة من طلبة العلم الشرعي، وذلك خلال حفل نظمته برعاية مجموعة غزة للعلوم الشرعية والإنسانية.

وحضر اللقاء الختامي مدير عام وحدة التعليم الشرعي المكلف د. عبد الله أبو عليان، ومدير الدائرة العلمية أ. أحمد أبو دلال، ومدير مديرية أوقاف خانيونس د. محمد الغلبان، ومدير مجموعة غزة للعلوم الشرعية والأعمال الإنسانية أ. أحمد كلاب.

وخلال كلمته أكد أبو عليان على أهمية هذه المجالس العلمية في إحداث الوعي العلمي المؤصَّل، وضرورتها لإحداث نقلة علمية قوية، كونها تستند إلى فهم عميق للقرآن الكريم، وهو ما يُؤسس لفهم الواقع، ومعالجة مستجداته، مقدمًا شكره لمجموعة غزة للعلوم الشرعية والإنسانية على جهدها العظيم في رعاية هذا الاحتفال التكريمي.

من جانبه، أوضح أبو دلال أن المجلس تضمن 18 لقاءً أسبوعيًّا، بواقع ساعة ونصف لكل لقاء، مشيرًا إلى أنه تم تكريم الإخوة والأخوات المشاركين في هذا المجلس، والإعلان عن افتتاح مجلس علمي جديد في تفسير سورة الكهف.

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