الأوقاف تفتتح البرنامج الدعوي "نحو التغيير المنير"

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت دائرة الدعوة المجتمعية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال لجنة تعبئة النزلاء المشتركة برنامجًا دعويًّا بعنوان (نحو التغيير المنير)، والذي استهدف النزلاء في مراكز التأهيل والإصلاح على مستوى محافظات القطاع.

وحضر لقاء الافتتاح مدير دائرة الدعوة المجتمعية والإلكترونية أ. يوسف أبو معيلق، وممثل عن هيئة التوجيه السياسي والمعنوي أ. علي الأسطل، وممثل عن دار القرآن الكريم والسنة د. محمد أصلان.

بدوره أوضح أبو معيلق أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها دائرة الدعوة المجتمعية والإلكترونية في إطار عضويتها في اللجنة؛ بهدف رفع المستوى الإيماني والقيمي للنزلاء، وإسنادهم بالعلوم الشرعية اللازمة لحاجاتهم الدينية والدنيوية، وكذلك اغتنام الوقت، والاستفادة منه.

وتوجه أبو معيلق بالشكر لأعضاء اللجنة المركزية لتعبئة النزلاء، والمديرية العامة للتأهيل والإصلاح، على تعاونهم المشترك مع وزارة الأوقاف في الدعوة إلى الله، وعمل العبادات داخل مراكز الإصلاح بما فيه مصلحة للنزلاء.