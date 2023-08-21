الأوقاف تشرع بمراحل تقييم المديريات والأقسام العاملة بها

غزة- وكالة الرأي:

نفذت اللجنة العليا للإشراف على برامج صناعة التميز بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلسلة زيارات ميدانية استهدفت المديريات؛ للبدء في مراحل تقييم أدائها والأقسام العاملة فيها، ضمن تنفيذ برامج صناعة التميز لاختيار أفضل مديرية وأفضل قسم.

بدوره استعرض مدير عام المساجد والمديريات ورئيس اللجنة أ. منذر الغماري محددات البرنامج، والمحاور المقرر تقييم الأداء على أساسها، منوهًا بأن عملية التقييم من المقرر أن تستمر عبر الفريق الفني خلال الفترة القادمة وفق نماذج الدليل الإجرائي، الذي جرى إعداده وتعميمه في وقت سابق على جميع المديريات.

ولفت الغماري إلى أن الإدارة العامة للمساجد والمديريات تضمنت خططها التشغيلية العديد من برامج صناعة التميز؛ بهدف تعزيز روح التنافس، وتحفيز العاملين على الارتقاء والنهوض بالأداء المؤسسي في مرافق الوزارة كافة.