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الفصائل تبارك عملية الخليل وتعتبرها رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال

21 آب / أغسطس 2023 12:02

غزةوكالة الرأي :

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية، عملية إطلاق النار التي وقعت جنوبي الخليل، اليوم الاثنين، وأدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح خطيرة.

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع أن عمليات المقاومة تثبت من جديد فشل المنظومة الأمنية الصهيونية وقدرة المقاومة على ضرب الاحتلال الصهيوني في كل مكان.

وقال القانوع "إن تصاعد عمليات المقاومة البطولية في حوارة والخليل، وسبقتهما الأغوار وتل أبيب ومختلف أرجاء الضفة هو تأكيد على جاهزية شعبنا لحماية المسجد الأقصى وإفشال محاولات هدمه وبناء الهيكل المزعوم".

وأشار إلى أن عملية إطلاق النار في الخليل تتزامن مع الذكرى الـ 54 لإحراق المسجد الأقصى، في رسالة تحذير مجدداً بأن الأقصى خط أحمر، ومحاولة هدمه ستفجر المنطقة برمتها.

وأرسل القانوع التحية إلى أبطال المقاومة الفلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية الذين يواصلون ضرباتهم ضد المحتل الغاصب وقطعان مستوطنيه بالرغم من عمليات الاغتيال والاعتقال والملاحقات المستمرة.

من جهتها باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عملية إطلاق النار البطولية التي استهدفت مركبة للمستوطنين المجرمين جنوب الخليل، والتي جاءت رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال وعدوان مستوطنيه بحق أبناء شعبنا، وإيذاناً مباركاً باستمرار الرد المباشر لردع العدو في كل الساحات.

واعتبرت إن هذه العملية الشجاعة قرب مستوطنة "كريات أربع" والتي جاءت في ذكرى جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، لتبعث برسالة تحذير بأن القادم أشد وأقسى، مؤكدةً أن مقاومتنا حاضرة وأياديهم قادرة على الردع وضرب العدو من حيث لا يحتسب، دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا.

كذلك أشادت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بالعمليّة البطوليّة التي نفّذها أحد أبطال شعبنا في "مستوطنة كريات 4" بمدينة الخليل المحتلة، والتي أدّت إلى مقتل مستوطنٍ وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وأكّدت الشعبيّة، أنّ هذه العملية امتداد لتصاعد الفعل المقاوم، وأثبتت قدرة المقاومة في الضفّة على اختراق الإجراءات الأمنية الصهيونيّة المعقّدة، رغم ملاحقتها المستمرة.

وقالت إنّ هذه العملية وجّهت رسائل قوية لقادة الاحتلال أنّهم لن تستطيعوا قتل روح الإرادة والتصميم لدى شعبنا في مواصلة خيار المقاومة حتى رحيل آخر مغتصب صهيوني عن أرضنا، وعليهم أن يتوقعوا المزيد من هذه العمليات البطولية في قادم الأيّام.

من جانبها باركت حركة فتح الانتفاضة العملية البطولية في الخليل، معتبرةً أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة في بيان لها، أن العملية البطولية تندرّج في سياق ممارسة الحق المشروع في الدفاع عن النفس والمقدسات

وأضافت "هذه العملية تدلل على حيوية المقاومة وقدرتها على العمل في كل الظروف، وتوجيه الصفعات المتتالية للاحتلال".

 

 

 

 

 

 

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