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بعنوان (النهوض بمساجدنا)

الأوقاف تنظم لقاءً مفتوحًا مع النخب المجتمعية في قطاع غزة

21 آب / أغسطس 2023 12:06

الأوقاف تنظم لقاءً مفتوحًا مع النخب المجتمعية في قطاع غزة
الأوقاف تنظم لقاءً مفتوحًا مع النخب المجتمعية في قطاع غزة

غزة- وكالة الرأي:

نظمت الإدارة العامة للمديريات والمساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاءً بعنوان (النهوض بمساجدنا)، استهدف النخب المجتمعية من قادة الرأي العام ورجال الإصلاح وأعضاء مجالس إدارة المساجد في قطاع غزة؛ لإطلاعهم على دور الوزارة في توفير الخدمات، والاستماع إلى أهم المقترحات والتوصيات؛ للارتقاء والنهوض بمنظومة العمل في المساجد. 

بدوره استعرض مدير عام الإدارة العامة للمديريات والمساجد أ. منذر الغماري الأرقام والإحصائيات حول الخدمات التي تقدمها الوزارة لخدمة المجتمع والنهوض بالمساجد في قطاع غزة، مؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات في الارتقاء بالخدمات المسجدية، من خلال ترسيخ مفهوم العمل التشاركي والتعاون المتبادل في الميدان. 

ودعا الغماري جمهور النخب المجتمعية إلى إسناد كادر الأوقاف في الارتقاء بالخدمات المقدمة، والحفاظ على المقدرات الوقفية وتنميتها، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية تجاه بيوت الله. 

وتوجه الغماري بالشكر للحضور على اهتمامهم وتلبية دعوة اللقاء، راجيًا أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التعاون المشترك؛ من أجل خدمة الإسلام والمسلمين.

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