الزراعة والاقتصاد تبحثان سبل التعاون المشترك في مجال العمل الرقابي

غزة – وكالة الرأي

بحث وفد من وزارة الزراعة الفلسطينية ضم كلاً من م. شاهر الريفي رئيس لجنة معاصر الزيتون وأ. أحمد النجار من الادارة العامة للتنمية الزراعية مع م. محمد كلاب مدير دائرة الرقابة الصناعية، ود. محمود السيقلي رئيس قسم الصناعات الغذائية بوزارة الاقتصاد الوطني، أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها للتأكد من مدى مطابقة عبوات زيت الزيتون للمواصفات والمقاييس المعتمدة بالوزارة.

وشدد الطرفان على ضرورة التزام جميع معاصر الزيتون بالاشتراطات الفنية والصحية لعبوات زيت الزيتون (بلاستيكية -معدنية) حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.