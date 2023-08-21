الأوقاف تفتتح دبلوم الأئمة والخطباء الثاني في مديرياتها الخمس

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت الإدارة العامة للتعليم الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية دبلوم الأئمة والخطباء الثاني بمديرياتها الخمس؛ بهدف الارتقاء بالخطاب الديني، واكتساب مهارات جديدة تعين الأئمة والخطباء على تأدية رسالة الدعوة الإسلامية على أكمل وجه.

بدوره أوضح مدير الدائرة العلمية د. أحمد أبو دلال أن مدة الدبلوم ستة أشهر مقسّمة على فصلين، يدرس خلالها الطالب 8 مساقات؛ بهدف الارتقاء بالإمام والخطيب مهاريًّا ودعويًّا، ومواكبة العصر والتقدم التكنولوجي على مستوى الأساليب الدعوية.

ودعا أبو دلال الطلاب إلى ضرورة الاستفادة من المساقات العلمية المطروحة في الدبلوم؛ من أجل تطوير الذات، وتجويد الخطاب المنبري، الأمر الذي يضمن زيادة التأثير في الجمهور، ونشر علوم الدين والفضيلة بين الناس.