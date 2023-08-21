وكالة الرأي الفلسطينية حملة اقتحامات ومداهمات للاحتلال بحثاً عن منفذي عملية الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يفتتح مبنى المقر الرئيس لوزارة العمل وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يتفقد مخيمات الأندية الصيفية في مدارسها وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تفتتح دبلوم الأئمة والخطباء الثاني في مديرياتها الخمس وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والاقتصاد تبحثان سبل التعاون المشترك في مجال العمل الرقابي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً ومصنع طوب وجدران استنادية في القدس وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنظم لقاءً مفتوحًا مع النخب المجتمعية في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية 7 معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل تبارك عملية الخليل وتعتبرها رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تناقش تعزيزي سبل الوصول لمياه الاستخدام في حي التفاح
أخبار » الأخبار الحكومية

الأوقاف تفتتح دبلوم الأئمة والخطباء الثاني في مديرياتها الخمس

21 آب / أغسطس 2023 12:20

الأوقاف تفتتح دبلوم الأئمة والخطباء الثاني في مديرياتها الخمس
الأوقاف تفتتح دبلوم الأئمة والخطباء الثاني في مديرياتها الخمس

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت الإدارة العامة للتعليم الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية دبلوم الأئمة والخطباء الثاني بمديرياتها الخمس؛ بهدف الارتقاء بالخطاب الديني، واكتساب مهارات جديدة تعين الأئمة والخطباء على تأدية رسالة الدعوة الإسلامية على أكمل وجه.

بدوره أوضح مدير الدائرة العلمية د. أحمد أبو دلال أن مدة الدبلوم ستة أشهر مقسّمة على فصلين، يدرس خلالها الطالب 8 مساقات؛ بهدف الارتقاء بالإمام والخطيب مهاريًّا ودعويًّا، ومواكبة العصر والتقدم التكنولوجي على مستوى الأساليب الدعوية.

ودعا أبو دلال الطلاب إلى ضرورة الاستفادة من المساقات العلمية المطروحة في الدبلوم؛ من أجل تطوير الذات، وتجويد الخطاب المنبري، الأمر الذي يضمن زيادة التأثير في الجمهور، ونشر علوم الدين والفضيلة بين الناس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟