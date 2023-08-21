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أوقاف الوسطى توزع ثلاجات مياه لعدد من مساجد المحافظة

21 آب / أغسطس 2023 12:37

أوقاف الوسطى توزع ثلاجات مياه لعدد من مساجد المحافظة
أوقاف الوسطى توزع ثلاجات مياه لعدد من مساجد المحافظة

الوسطى – وكالة الرأي

وزّع قسم المساجد بمديرية أوقاف الوسطى ثلاجات مياه على عدد من مساجد المحافظة، بتبرعٍ كريم من المجمع العلمي للدعوة السلفية.

بدوره أوضح رئيس القسم أ. أحمد بشير أن الثلاجات التي تم توزيعها تساهم بشكل كبير في خدمة المصلين، وتوفير بيئة مناسبة للعبادة في المساجد، خاصة في ظل الأجواء الحارة، منوهًا بأن الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة؛ من أجل الارتقاء بملف المساجد.

وأشاد بجهود المجمع العلمي للدعوة السلفية المبذولة في خدمة بيوت الله، معربًا عن أمله في استمرار التواصل والشراكة الفاعلة بين الأوقاف وجميع المؤسسات ذات العلاقة.

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