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وزارة السياحة والآثار توفر خدمة الإرشاد الأثري للوفود الزائرة

21 آب / أغسطس 2023 12:43

وزارة السياحة والآثار توفر خدمة الإرشاد الأثري للوفود الزائرة
وزارة السياحة والآثار توفر خدمة الإرشاد الأثري للوفود الزائرة

غزة- وكالة الرأي:

واصلت الوفود الشبابية والنخب المجتمعية زياراتها للمواقع الأثرية في قطاع غزة وخاصة متحف قصر الباشا الأثرى في مدينة غزة للتعرف على قيمتها الحضارية وتاريخها العريق .

وقالت وزارة السياحة والآثار أنها توفر  للوفود الزائرة خدمة الإرشاد الأثري عبر مرشديها المتواجدين في المواقع للتعريف بتاريخ هذه المواقع وأهميتها التاريخية والحضارات التي تعاقبت عليها .

بدوه قال مدير عام الإدارة العامة للآثار والتراث الثقافي د جمال أبوريدة  "، من الملاحظ أن هناك تزايد في أعداد الوفود الزائرة والنخب المجتمعية وهذا إن دل إنما يدل على زيادة الوعي والاهتمام بالمواقع الأثرية".

وأضاف د. أبو ريدة، أن هناك تنوعاً في الفئات التي تقبل على التعرف على  المواقع الأثرية لكن التركز في الآونة الأخيرة للوفود الشبابية والنخب المجتمعية التي تهتم بالتراث الثقافي والجذور التاريخية الممتدة على هذه الأرض.

يشار إلى أن الوزارة استقبلت 1633 زائراً للمواقع الأثرية في قطاع غزة خلال شهر يوليو المنصرم في سعيها المتواصل لنشر الوعي بفلسطين وتاريخها وتقديم خدماتها الإرشادية.

63f8e77b-f623-40bb-b03d-ce0c595d9b03 وزارة السياحة والآثار توفر خدمة الإرشاد الأثري للوفود الزائرة 9a0aea9c-a87d-434d-8443-f6e4361e618d f10dbdbf-f9a7-45b0-a69d-05c36cb57548 ae12bed5-c343-4613-bf9f-713fbbe67a3c
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