اللجنة العلمية تتابع تطوير عمل وزارة العدل والخدمات القانونية للمواطنين

غزة- وكالة الرأي:

عقدت اللجنة العلمية الخاصة بمتابعة بعض الإشكاليات القانونية المتعلقة بعمل وزارة العدل أولى اجتماعاتها بمقر الوزارة.

ويأتي هذا بتكليف من وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، للوقوف بشكل علمي موثق ودقيق على أهم الإشكاليات القانونية التي تواجهها الوزارة، من خلال القيام بدراسات قانونية ممنهجة وأبحاث وأوراق عمل تسلط الضوء على هذه الإشكاليات وتضع لها حلولا وتوصيات علمية.

ويهدف هذا إلى تطوير عمل الوزارة وتقديم الخدمة القانونية للمواطن بسهولة من خلال التكامل والتعاون التام مع مكونات المنظومة العدلية.

وتتشكل اللجنة المكلفة من أشرف المغاري مدير عام السجل العدلي والمعاملات العدلية وكلا من عبد الله الوحيدي، عبد الله الدخاخني، آية عقل و رشا العمصي.

وناقشت اللجنة في الاجتماع الأول تكليفها وأهمية تشكليها وأهدافها وطريقة العمل التي ستنتهجها.