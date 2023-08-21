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الاقتصاد: قسم الصناعات التحويلية يتفقد مصانع الخزانات البلاستيكية

21 آب / أغسطس 2023 01:04

الاقتصاد: قسم الصناعات التحويلية يتفقد مصانع الخزانات البلاستيكية
الاقتصاد: قسم الصناعات التحويلية يتفقد مصانع الخزانات البلاستيكية

غزة- وكالة الرأي:

نظم  قسم الصناعات التحويلية في دائرة الرقابة الصناعية بوزارة الاقتصاد الوطني، جولات ميدانية بجولة ميدانية في محافظتي غزة والشمال على مصانع الخزانات البلاستيكية.

وأوضح  القسم أن الجولات استهدفت قطاع الصناعات البلاستيكية ومتابعة الخراطيم والخزانات البلاستيكية، بغرض الرقابة والمتابعة الدورية عليها.

 واتخذ القسم عدد من الاجراءات القانونية بحق المخالفين والغير ملتزمين بتعليمات الوزارة، بالإضافة لمتابعتهم محاضر التحفظ للمعابر.
حيث شملت الجولات الميدانية 7 مصانع تم خلالها متابعة سير العمل وخطوط الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع.

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