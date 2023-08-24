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كتلة الصحفي تثمن قرار إعفاء الإذاعات من رسوم الترخيص

24 آب / أغسطس 2023 08:18

غزةوكالة الرأي

ثمنت كتلة الصحفي الفلسطيني قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بإعفاء الإذاعات المحلية من كامل قيمة الرسوم السنوية من المديونيات المستحقة حتى 31/12/2023م.، وتمديد إعفاء الشركات الحاصلة على رخص البث الفضائي (SNG) من الرسوم المستحقة والمتراكمة عليهم بنسبة 75% لمدة عام.

وأكدت كتلة الصحفي في بيان لها، أن قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الإعلام "المكتب الاعلامي الحكومي" يدفع الإذاعات نحو مواصلة العمل بقوة من أجل نقل معاناة شعبهم وتمكين الجبهة الداخلية بكل مهنية واقتدار.

وبينت الكتلة أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشتها وتعيشها المؤسسات الإعلامية في السنوات الأخيرة بفعل الحروب والحصار وجائحة كورونا.

 وأشادت كتلة الصحفي بالجهود الإعلامية المستمرة لهذه المؤسسات التي تواصل الليل بالنهار من أجل شعبها وحريته واستقلاله، رغم عظم التضحيات التي قدمتها وما زالت.

ودعت الكتلة الاتحادات الدولية الإعلامية واتحاد الصحفيين العرب للوقوف بجانب الإذاعات المحلية الفلسطينية والعمل على إسنادها في معركتها الإعلامية المتواصلة ضد المحتل.

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