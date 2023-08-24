الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن الحملة تركزت في مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث تم اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنًا بينهم مواطن ونجليه، وشابين شقيقين، وذلك بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين وتفتيشها وإخضاع سكانها لتحقيق ميداني.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت 4 مواطنين من طولكرم، وهم: عذاب الباشا، بهاء صباريني، رشيد بشرات، أيهم شيخ يوسف، والمحررين سفيان جمجوم، ومثنى القواسمي من الخليل.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبود أبو سرور أثناء مروره على حاجز الحمرا، والشابين محمد السيد، وحسن بحورة من مخيم عقبة جبر بأريحا.

كما اعتقلت القوات الشابين أدهم شلو، وحماد شلو من عزون من قلقيليةـ والجريح عكرمة الخماش من نابلس.