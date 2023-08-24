انخفاض طفيف على أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم

رام الله – وكالة الرأي

شهدت أسعار صرف العملات صرف العملات مقابل الشيقل، انخفاضاً طفيفاً خلال تداولات صباح اليوم الخمس، والتي جاءت على النحو التالي:

الدولار: 3:79 شيكل

‏ الدينار: 5:35 شيكل

‏ اليورو: 4:12 شيكل

‏ الجنيه: 0.12 شيكل