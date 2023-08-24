انخفاض طفيف على أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم

شهدت أسعار صرف العملات صرف العملات مقابل الشيقل، انخفاضاً طفيفاً خلال تداولات صباح اليوم الخمس، والتي جاءت على النحو التالي:
الدولار: 3:79 شيكل
الدينار: 5:35 شيكل
اليورو: 4:12 شيكل
الجنيه: 0.12 شيكل
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24 آب / أغسطس 2023 08:28
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