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قدم مكافآت مالية

"هنية" يكرم أبطال كرة الطاولة والطائرة وأكاديمية تشامبيونز

24 آب / أغسطس 2023 08:52

"هنية" يكرم أبطال كرة الطاولة والطائرة وأكاديمية تشامبيونز

غزة- وكالة الرأي:

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، أبطال الموسم الرياضي 2023، مساء أمس الأربعاء، في استاد فلسطين.

حيث تم تكريم نادي شباب خان يونس بطل الدوري الممتاز لكرة الطاولة بمكافأة مالية 1000 دولار ودرع المجلس الأعلى، ونادي غزة الرياضي بطل الدوري الممتاز لكرة الطائرة بمكافأة مالية 1000 دولار ، ونادي الصداقة بطل كأس المرحوم إبراهيم أبو سليم لكرة الطائرة الشاطئية، وأكاديمية تشامبيونز بطل كأس كرة القدم للأشبال مواليد 2008 بمكافأة مالية 3500 شيكل ودرع المجلس الأعلى.

وحضر الحفل محمد العمصي مساعد أمين عام اللجنة الأولمبية، ومحمد الدلو رئيس اتحاد كرة الطاولة، ود. خالد الوادية عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية ورئيس نادي غزة الرياضي، ورجب السراج رئيس أكاديمية تشامبيونز والشخصيات وأهالي اللاعبين.

ووجه عبد السلام هنية التحية للاتحادات والأندية التي حققت البطولات، وأشاد بالفرق واللاعبين خلال المنافسة والإصرار على الفوز واعتلاء منصات التتويج، وأكد هنية أن المجلس الأعلى سيبقى الداعم والحاضنة للنشاط الرياضي من خلال الدعم المالي ومكافأة الأبطال وتطوير البنية التحتية.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات تفاعل خلالها اللاعبون والحضور وسط أجواء من الفرحة والتقدير لما يقدمه المجلس الأعلى من دعم للرياضة.

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