اللجنة المنظمة لماراثون الحرية تعلن عن موعد سباق الفتيات

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون الحرية 2 أن موعد إقامة سباق الفتيات لفئة 14 عاما فأقل سيكون يوم السبت المقبل الساعة الخامسة مساء في ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وأوضحت اللجنة أن الترتيبات جاهزة لتنظيم السباق من خلال توفير الزي المخصص للسباق، والتجهيزات الفنية والحكام من اتحاد ألعاب القوى .

يذكر أن السباق ضمن فعاليات ماراثون الحرية 2 الذي يقام برعاية المركز الثقافي الماليزي وتنظيم المجلس الأعلى للشباب والرياضة واتحاد ألعاب القوى، وسيخصص لسباق الفتيات جوائز مالية من المركز الأول حتى العاشر.

حيث بادرت اللجنة المنظمة لاختيار ملعب اليرموك للحفاظ على خصوصية وتأمين السباق، والتفرغ للحدث الأكبر المقرر يوم الخميس 08-31 الذي سيشهد ماراثون الحرية لفئتي المحترفين والهواة لمسافة 10 كم بمشاركة ما يزيد عن 700 متسابق.