اتحاد الإذاعات: قرار الإعفاء من الرسوم السنوية خطوة في الاتجاه الصحيح

غزة – وكالة الرأي

ثمنت اتحاد الإذاعات الفلسطينية قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بإعفاء الإذاعات المحلية من كامل قيمة الرسوم السنوية من المديونيات المستحقة حتى 31/12/2023م.

وأكد اتحاد الإذاعات في بيان له اليوم الخميس، أن هذه خطوة تقدر لدعم قطاع الإعلام المحلي الذي يعاني جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ونتوقع خطوات أخرى، لدعم الصحفيين الذين يعملون في الإذاعات المحلية.

وأشد الاتحاد بقرار "المكتب الإعلامي الحكومي" برئاسة الأستاذ سلامة معروف، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندس سهيل مدوخ الذي يدفع الإذاعات نحو مواصلة العمل بقوة من أجل نقل معاناة شعبنا وتعزيز وحدة الجبهة الداخلية بكل مهنية واقتدار.

وبينت أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشتها وتعيشها المؤسسات الإعلامية المحلية في السنوات الأخيرة بفعل العدوان والحصار الإسرائيلي الذي يقيد عملية التطوير والصيانة وجائحة كورونا التي عكست بظلالها على الإذاعات المحلية.

وقدمت الاتحاد شكره وتقديره لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس الذي كان نعم الداعم والمتبني لقرار الإعفاء، خصوصاً، والمناصر للإذاعات الفلسطينية المحلية عموماً.

وأكد الاتحاد أن الإذاعات المحلية الفلسطينية، يقع على عاتقها مسئوليات ومهام تجعلها صاحبة دور ريادي في خدمة القضايا الوطنية والمجتمعية، والمساهمة في تمتين الجبهة الداخلية. ولا زالت بالإذاعات الفلسطينية تقوم بدورها الإعلامي والوطني بمهنيةٍ عالية، رغم المعوقات والانتهاكات المتواصلة التي تطال مقراتها وطواقمها في كل عدوانٍ جديد للاحتلال، للحد من إيصال صوت الحق الفلسطيني.