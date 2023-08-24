"الشباب والثقافة" تفتتح مكتبة عامة في المحافظة الوسطى

غزة – وكالة الرأي

افتتحت الهيئة العامة للشباب والثقافة، الأربعاء، مكتبة عامة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي تم تدشينها بموجب اتفاقية التفاهم الموقعة مع المركز الثقافي الماليزي ومركز العلم والثقافة.

وحضر حفل افتتاح المكتبة، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للآداب والعمل الأهلي الأستاذ سامي أبو وطفة، والمدير العام للمكتبات والتراث الأستاذ عاطف عسقول، ورئيس بلدية النصيرات الأستاذ إياد المغاري، ورئيس مؤسسة أحباء غزة ماليزيا الأستاذ محمد نادر النوري قمر الزمان، ورئيس مركز العلم والثقافة الدكتور كمال غنيم، إضافة إلى عدد من الشخصيات الاعتبارية والوجهاء والمخاتير وأهالي المدينة.

وفي كلمة له قال محيسن: "نحتفي اليوم بافتتاح هذا الصرح الثقافي المهم وهو يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة القراءة والمطالعة في المجتمع الفلسطيني، باعتبارها إحدى أشكال مقاومة الاحتلال"، مبينًا أن القراءة تعمل على تشكيل الشخصية الإنسانية ورفع مستوى الوعي والإدراك لدى المواطنين مما يسهم في إفشال مخططات الاحتلال الرامية لطمس الهوية الوطنية وتزييف الوعي ونشر الجهل.

وأضاف: "رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة والحصار الخانق الذي نتعرض له وعدوان الاحتلال المستمر على المنشآت الثقافية والمكتبات العامة، إلا أننا نواصل عملنا من أجل بناء جيلٍ مبدعٍ ومثقف منتمي لثقافته الفلسطينية الأصيلة ومحافظ على الثوابت الوطنية"، مؤكدًا أن المكتبة تسهم في إثراء المشهد الثقافي الفلسطيني في مدينة النصيرات.

من جانبه، أكد غنيم أن تدشين المكتبة العامة يسهم بشكل كبير في تحقيق غايات المركز وأهدافه لبناء مجتمع واعِ ومثقف، مشيرًا إلى أنه سيتم من خلال المكتبة تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة الثقافية المتنوعة والتي تستهدف بشكل خاص الشباب واليافعين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة الوسطى.

من جهته، أكد قمر الزمان أن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا تعمل وفق رؤية واضحة للارتقاء بالثقافة والفنون في فلسطين، وتشجيع التبادل الثقافي بين الشعب الفلسطيني والماليزي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُعد امتداداً للتعاون المتواصل بين المؤسسة والهيئة لخدمة المجتمع الفلسطيني في مجالات متعددة.