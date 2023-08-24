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بمشاركة نخبة من الأطباء

مجمع ناصر الطبي يُنهي استعداداته لإطلاق مؤتمر أمراض الباطنة الحادي عشر

24 آب / أغسطس 2023 10:56

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:  

أنهى مجمع ناصر الطبي بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، استعداداته لإطلاق المؤتمر العلمي لأمراض الباطنة الحادي عشر لهذا العام الذي ستنطلق فعالياته يوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر القادم في فندق الموفمبيك بمدينة غزة، وستستمر على مدار 3 أيام.

وقال رئيس المؤتمر ومدير مستشفى ناصر الدكتور علاء الدين المصري في حديثٍ لوكالة "الرأي" اليوم الخميس، إن نخبة من الأطباء من داخل الوطن ستشارك بالمؤتمر الذي يعقد استجابةً لتوصيات مؤتمر الباطنة العاشر الذي عقد في أغسطس 2022 الماضي بحضور 450 طبيب وطبيبة من كافة فروع الباطنة في محافظات غزة.

وذكر المصري، أن المؤتمر يهدف لتزويد الأطباء الفلسطينيين بالمعلومات الحديثة في كافة فروع أمراض الباطنة واطلاعهم على الخبرات والتجارب العلمية للتعامل مع كافة الحالات المستجدة.

وأشار إلى أن مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين في كافة فروع الباطنة في مستشفيات وزارة الصحة وكليات الطب في قطاع غزة ستشارك في فعاليات المؤتمر.

وأوضح المصري، أنه سيتم عرض للحالات المعقدة التي يصعب تشخيصها، والأخرى التي نجح الأطباء في غزة في التعامل معها وتشخيصها وعلاجها بإمكانات متواضعة.

وأفاد بأن أوراق العمل ستغطي كافة تخصصات الباطنة، وستتناول أحدث المعلومات الطبية التي نشرت خلال الأعوام الأخيرة في كافة الجمعيات العلمية الدولية، إضافة إلى عرض دراسات علمية تم إعدادها في داخل فلسطين وخارجها.

وبين المصري، أن المشاركين في المؤتمر سينقلون التجارب العالمية في مجال تشخيص وعلاج أمراض الباطنة، لافتةً إلى أن المؤتمر سيكشف أيضا عن كفاءة الطاقم الطبي في قطاع غزة في تشخيص الحالات المرضية المستعصية ومعالجتها رغم الحصار وضعف الإمكانيات.

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