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"التعليم" تُكرّم المشاركين في إنجاح الملتقى الإرشادي لخريجي التوجيهي

24 آب / أغسطس 2023 11:04

غزةوكالة الرأي

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي المشاركين في إنجاح الملتقى الإرشادي الأكاديمي الأول لخريجي الثانوية العامة 2023 والذي نظمته الوزارة في بداية أغسطس الحالي.

وشارك في التكريم د. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي، ود. علي أبو سعدة مدير عام التعليم الجامعي، وأ. خالد الجرجاوي رئيس قسم النشاطات في التعليم العالي.

ورحّب القدرة بالحضور لافتاً إلى أن الملتقى لاقى الإشادة الواسعة وحقق النجاح المميز خاصة في مجال تعريف الطلبة بمؤسسات التعليم العالي وبرامجها إضافة إلى توجيه الطلبة نحو اختيار التخصص الجامعي المناسب وفق أسس علمية سليمة.

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