وكيل وزارة التعليم يستقبل وفداً من جمعية الأوراسيا التركية

غزة – وكالة الرأي

استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى وفداً من جمعية الأوراسيا التركية للتعليم والثقافة والصداقة برئاسة مدير الجمعية أ. إحسان أوزن.

ورحّب وكيل الوزارة بوفد الجمعية مثمناً أنشطتها المتنوعة، وتحدث عن جهود الوزارة وخططها في العديد من المجالات منها برنامج غرس وتعزيز القيم، والحوسبة، والتكنولوجيا، إضافة إلى مشاريع تستهدف خدمة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهته ثمّن أوزن جهود وإنجازات وزارة التربية والتعليم العالي على صعيد التعليم العام والعالي، وتحدث عن نشاط جمعيته في المجال التعليمي ومجال خدمة الأطفال الأيتام والمحتاجين وتطوير المستوى التعليمي لهم.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك في العديد من المشاريع التي تخدم العملية التعليمية.