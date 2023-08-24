"هيئة الاستثمار والمدن الصناعية"" تعقد ورشة عمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة

غزة – وكالة الرأي

عقدت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية لقاءً جمع ممثلي عدداً من المؤسسات الحكومية بهدف استعراض وشرح رؤيتها لإعداد دليل الفرص الاستثمارية وأهميته في توجيه الاستثمار نحو الأولويات التنموية

وافتتح اللقاء أ. علام غباين "مدير عام الهيئة" مؤكداً على أهمية إعداد دليل الفرص الاستثمارية والحوافز الاستثمارية التي سيتم تقديمها للمشاريع التي سيتضمنها وفق مشروع قانون تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية المقترح.

وقدم أ. بلال أبوشنب "مسؤول فريق اعداد دليل الفرص الاستثمارية ومدير دائرة الدراسات والمعلومات" منهجية اكتشاف الفرص الاستثمارية والخطوات العملية لإنجاز الدليل.

وشارك في اللقاء كلاً من سلطة الطاقة، ووزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للرياضة، ومكتب الإعلام الحكومي، ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة السياحة.

وأكد جميع المشاركين على أهمية وجود دليل للفرص الاستثمارية والذي من شأنه أن يسهل من عملية توجيه المستثمرين للفرص الهادفة والأكثر مساهمة في تحقيق أولوياتنا التنموية، بالإضافة إلى توفير الحوافز الخاصة بالاستثمار بما يعزز من بيئة الاستثمار ويجعلها أكثر أمانا واستقرارا في مختلف القطاعات.

ومن الجدير ذكره أن الهيئة ستقوم خلال المرحلة القادمة بعقد لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المجال التنموي لاستكمال إعداد دليل الفرص الاستثمارية.