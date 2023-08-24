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بدء مشروعيّ مياه في رفح بتكلفة 14 مليون دولار

24 آب / أغسطس 2023 11:17

رفحوكالة الرأي:  

بدأت سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل بالتعاون مع بلدية رفح، بتنفيذ مشروعي مياه في محافظة رفح؛ لإعادة هيكلة شبكات المياه الرئيسية، بتكلفة 14 مليون دولار.

وأوضح مدير دائرة المشاريع في مصلحة مياه بلديات الساحل بمقر رفح الإقليمي م. فريد شعبان، أن المشروعين المنفذين يهدفان إلى تحسين نظام إدارة وتوزيع المياه في المحافظة، عبر توصيل معظم آبار المياه إلى الخزانات من خلال إنشاء شبكات مياه توزيع رئيسية ذات أقطار مختلفة، وإنشاء خزاني مياه ومحطة ضخ ورفع.

وأشار إلى أنهما يتضمنان إنشاء خزاني مياه في حي السلام ومنطقة الأندلس في حي البيوك، سعة كل منهما 6000 متر مكعب، وإنشاء أنابيب توزيع رئيسية ناقلة ذات أقطار مختلفة من 200 حتى 450 مليمتر.

كما يتضمنان تطوير آبار المياه من النواحي الكهروميكانيكية، وإنشاء محطة ضخ ورفع للمياه، وفق شعبان.

وقال: "من شأن المشروعين تحسين إدارة نظام قطاع المياه، وتجويد مصادر المياه من حيث النوعية والكمية، وزيادة نصيب الفرد اليومي من احتياجات المياه، وتحسين كفاءة نظام توزيع المياه والحد من الفاقد، وكذلك التحكم عن بعد في إدارة تشغيل آبار المياه".

ولفت شعبان إلى أن المشروعين سيخدمان جميع سكان محافظة رفح، في نفوذ بلديات رفح والشوكة والنصر، والذين يقدر عددهم بأكثر من 240 ألف نسمة.

وذكر أن مشروع إعادة هيكلة شبكات المياه ممول من البنك الدولي بقيمة تقريبية تصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي، فيما تبلغ تكلفة مشروع إنشاء خزانات مياه ومحطة ضخ ورفع للمياه، الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، قرابة 6 ملايين دولار أمريكي.

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