"شرطة المرور": خطة انتشار خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد

غزة – وكالة الرأي:

أنهت إدارة شرطة المرور والنجدة ترتيباتها لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024م في محافظات قطاع غزة؛ للحفاظ على سلاسة الحالة المرورية وتأمين تحرك الطلبة، حرصاً على السلامة العامة وتخفيف الازدحام.

وقال العميد تامر شحادة مدير إدارة المرور والنجدة إن هذه الترتيبات تتم سنويًا قبيل بدء العام الدراسي، وفق خطة خاصة وأمر عمليات بالتعاون والتنسيق مع إدارات الشرطة المختصة.

وحول استقبال العام الدراسي الذي يبدأ السبت، أوضح العميد شحادة "لموقع الداخلية" أن الترتيبات تتضمن انتشاراً مكثفاً لعناصر شرطة المرور والنجدة وشرطة الخيالة، في الشوارع والمفترقات الرئيسة حول المدارس بمحافظات قطاع غزة.

وقال إن الهدف من الانتشار تسهيل الحركة المرورية وتخفيف الإزدحامات، وخاصة في أوقات الذروة في الفترة الصباحية وخلال التبديل بين الفترتين وقت الظهيرة.

وأضاف أن تلك الترتيبات تساهم في تهيئة الأجواء الملائمة والحفاظ على النظام العام وتعزيز السلامة المرورية، من خلال تأمين دخول وخروج الطلبة من المدارس في الأماكن والشوارع الرئيسية حفاظًا على سلامتهم.

وأهاب مدير إدارة شرطة المرور بسائقي المركبات والباصات وأهالي الطلبة بضرورة الالتزام بتعليمات وإجراءات السلامة، وتوقيف المركبات بالشكل الصحيح والحذر عند تنزيل الأطفال واتباع قواعد السلامة الخاصة بذلك.

وأكد أن إدارته حريصة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات للتسهيل على الطلبة وتوفير أجواء الراحة لهم مع بدء العام الدراسي الجديد، بالتنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة.

وهنأ العميد شحادة الطلبة وأهليهم ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا ملؤه التفوق والنجاح.