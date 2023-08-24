كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف تفتتح برنامجًا تدريبيًّا في تخصص الحديث

غزة – وكالة الرأي

افتتح مركز القرآن الكريم والسنة بكلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية برنامجًا تدريبيًّا في تخصص الحديث الشريف؛ بهدف تعزيز التزود بالعلوم والمعارف الدينية والشرعية.

وأوضح رئيس المركز أ. حسن ظاهر أهمية البرنامج، لما له من بصمة واضحة في تعزيز العلوم التي تم تناولها في المساقات الدراسية، والتعرف على المقاصد من الأحاديث النبوية المختلفة، وصقل مهارات الطلبة، وتنمية قدراتهم في علم الحديث.

مشيدًا بجهود إدارة الكلية، واهتمامها بتعزيز العلوم الشرعية، وتطوير المستوى التعليمي لدى الطلبة والطواقم الأكاديمية.