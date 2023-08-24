المباحث العامة توقف "3" منشآت تموينية وتُحرر "20" محضر ضبط لتجار مُخالفين

غزة – وكالة الرأي

أوقفت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة قسم الأمن الغذائي، بالاشتراك مع الجهات المختصة، "3" منشآت تموينية عن العمل بشكل مؤقت وذلك لعدم التزامها بالشروط الصحية.

وقالت مباحث التموين أنها أوقفت المنشآت عن العمل لمدة "48" ساعة، لحين تسوية أوضاعها الصحية، موضحة أنها أتلفت "1000" لتر من المياه المُحلاه داخل أحد المطاعم، وذلك لوجود شوائب وأوساخ في داخله.

في ذات السياق حررت دائرة مباحث التموين بالمباحث العامة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني "20" محضر ضبط لعددٍ من التجار المخالفين والمحتكرين، و "21" محضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية.

وأوضحت مباحث التموين أنها نظمت "16" جولة خلال الــ "24" ساعة الماضية لمتابعة الأسعار ومنع الاحتكار.

ولفتت مباحث التموين إلى أنها أحالت ملفات التجار المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وفقاً للقانون.