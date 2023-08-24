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وزارة النقل والمواصلات تلتقي وفداً من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

24 آب / أغسطس 2023 01:30

وزارة النقل والمواصلات تلتقي وفداً من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
وزارة النقل والمواصلات تلتقي وفداً من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

غزةوكالة الرأي

التقى م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية وفداً برئاسة م. عمرو قروط رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافيةوعدد من الطلاب لمناقشة مشروع تخرج وذلك اليوم في مقر الوزارة.

رحب عكاشة بالحضور مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين الطرفين بما يخدم قطاع النقل والمواصلات.

وأشاد عكاشة على دور الشباب الفلسطيني في خدمة الوطن من خلال سعيهم في تطوير وتقدم بلادهم في شتى المجالات.

من جانبه قال م. عمر المناعمة أن دائرة التحليل ونظم المعلومات الجغرافية بالوزارة أشرفت على عدد من الخريجين في إنجاز مشاريع تخرجهم وأفكار تساهم في تطويرهم في حياتهم العملية وخدمة الوطن.

بدورة شكر قروط وزارة النقل والمواصلات على ما تقدمه من تسهيلات للطلاب للانخراط في سوق العمل.

الجدير بالذكر أن الوزارة تفتح أبوابها لكافة المؤسسات التعليمية في استيعاب الطلاب للتدريب داخل أروقة الوزارة.

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