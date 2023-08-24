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وزارة النقل والمواصلات تناقش آلية عمل برنامج نقاط المخالفات

24 آب / أغسطس 2023 01:32

وزارة النقل والمواصلات تناقش آلية عمل برنامج نقاط المخالفات
وزارة النقل والمواصلات تناقش آلية عمل برنامج نقاط المخالفات

غزةوكالة الرأي

ناقشت وزارة النقل والمواصلات آلية عمل برنامج نقاط المخالفات المرورية بحضور م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية و أ. معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص والعميد نافع الطناني مدير عام الحاسوب بوزارة الداخلية والمقدم رياض الغندور مدير دائرة المكاتب الفنية وممثلاً عن جمعية فلسطين للسلامة المرورية وذلك اليوم بمقر الوزارة.

ورحب عكاشة بالحضور مؤكداً على ضرورة التعاون المشترك بين جميع الأطراف لإنجاح هذا البرنامج بما يليق بالعمل الحكومي.

وأوضح عكاشة حرص الوزارة في ضبط الحالة المرورية وتقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

من جانبه قال معين قويدر إن الهدف من هذا البرنامج هو تعزيز الحالة المرورية وتحسين سلوك السائقين وكذلك الحد من حوادث السير ورفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين.

وأضاف قويدر أن برنامج نقاط المخالفات المرورية يتم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة الداخلية لإصدارة بأفضل جودة ويخدم المواطنين.

ومن المقرر إطلاق برنامج نقاط المخالفات المرورية بالقريب العاجل بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

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