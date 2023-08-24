تعليم خان يونس يتفقد معرض اختتام الأندية الصيفية STEM

خانيونس – وكالة الرأي

تفقد د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم في خان يونس معرض اختتام الأندية الصيفية STEM، في مدرسة جرار القدوة الثانوية للبنات، ورافقه: أ. محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. أحمد الفرا مشرف مبحث التكنولوجيا، وأ. حمدان الأغا مشرف مبحث العلوم الحياتية، وكان في استقبالهم أ. شيماء النادي مديرة المدرسة.

وضم المعرض مشاريع من إنتاج الطلبة المشاركين في أنديةSTEM .

وأبدى الوفد إعجابه بالمشاريع المعروضة والتي اعتمدت على دمج التكنولوجيا بالعلوم والرياضيات والهندسة، وشملت: تطبيقات روبورت ايدسون في مشاريع متعددة مثل: العلم الالكتروني، والتواليت الالكتروني، والبوابة الذكية، وكذلك زاوية مشغل STEM التي تضمنت مشاريع مثل الرافعة والجسر والمصعد.

جدير بالذكر أن المديرية سوف تنظم معرضاَ ختامياً على مستوى المديرية لجميع المدارس المشاركة في أندية STEM.