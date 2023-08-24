وكيل وزارة العمل يعقد يوم معايشة في مديرية عمل الشمال

شمال غزة – وكالة الرأي

عقد وكيل وزارة العمل بغزة م. إيهاب الغصين يوم معايشة في مديرية عمل محافظة شمال قطاع غزة، بحضور رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، حيث كان في استقبالهم مدير المديرية أ. سعيد العماوي.

وبدأ م. الغصين بمعايشة أقسام عمل المديرية، ومعرفة نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، إضافة إلى المعوقات التي تعترض سير العمل.

ومن ثم استقبل عدداً من المواطنين في صالة خدمات الجمهور، واستمع لمشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يضمن سير العمل بطريقة صحيحة.

وتأتي هذه المعايشة في إطار الفعاليات والأنشطة التي تهدف للوقوف على طبيعة عمل موظفي أقسام العمل داخل مديرية عمل الشمال ولحل مشاكل المواطنين بصورة أفضل.