وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تضبط 26 هاتفاً خلوياً مفقودًا وكالة الرأي الفلسطينية مرضى السرطان بغزة يطالبون برفع الحصار وتوفير علاجهم وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تناقش آلية عمل برنامج نقاط المخالفات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تلتقي وفداً من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة توقف "3" منشآت تموينية وتُحرر "20" محضر ضبط لتجار مُخالفين وكالة الرأي الفلسطينية كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف تفتتح برنامجًا تدريبيًّا في تخصص الحديث وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة المرور": خطة انتشار خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف حقوق الغير الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية بدء مشروعيّ مياه في رفح بتكلفة 14 مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية "هيئة الاستثمار والمدن الصناعية"" تعقد ورشة عمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة
أخبار » الأخبار الحكومية

وكيل وزارة العمل يعقد يوم معايشة في مديرية عمل الشمال

24 آب / أغسطس 2023 02:16

وكيل وزارة العمل يعقد يوم معايشة في مديرية عمل الشمال
وكيل وزارة العمل يعقد يوم معايشة في مديرية عمل الشمال

شمال غزةوكالة الرأي

عقد وكيل وزارة العمل بغزة م. إيهاب الغصين يوم معايشة في مديرية عمل محافظة شمال قطاع غزة، بحضور رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، حيث كان في استقبالهم مدير المديرية أ. سعيد العماوي.

وبدأ م. الغصين بمعايشة أقسام عمل المديرية، ومعرفة نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، إضافة إلى المعوقات التي تعترض سير العمل.

ومن ثم استقبل عدداً من المواطنين في صالة خدمات الجمهور، واستمع لمشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يضمن سير العمل بطريقة صحيحة.

وتأتي هذه المعايشة في إطار الفعاليات والأنشطة التي تهدف للوقوف على طبيعة عمل موظفي أقسام العمل داخل مديرية عمل الشمال ولحل مشاكل المواطنين بصورة أفضل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟