وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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25 آب / أغسطس 2023 07:56
غزة-وكالة الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 25.8.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
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