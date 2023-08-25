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أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم "اليوم الجمعة

25 آب / أغسطس 2023 07:56

اسعار الخضروات
اسعار الخضروات

غزة-وكالة الرأي 

جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم "  اليوم الجمعة الموافق 25.8.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :

اسعار المنتجات اسعار الخضروات
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