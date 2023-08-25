"التعليم" تُكرّم أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة

غزة-وكالة الرأي

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة للعام 2023، وذلك في مقر الوزارة بغزة.

وشارك في الحفل د. خالد أبو ندى وكيل الوزارة، ود. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، ود. أحمد أبو ندا الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، وحضور طاقم الوزارة.

وقدّم أبو ندى التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في الثانوية العامة والمتفوقين من أبناء العاملين في وزارة التعليم، متمنياً لهم النجاح والتفوق دوماً وتحقيق طموحاتهم وخدمة وطنهم، كما قدّم التهاني والتبريكات لأولياء أمورهم.

وأكد وكيل الوزارة أن حفل تكريم أبناء العاملين يأتي لنعبر لزملائنا عن صدق المحبة وعظيم الإخوة وتقديم الشكر لهم لأنهم ربوا وأحسنوا التربية وها هي ثمار جهدهم تظهر بتميز الأبناء وتفوقهم.

من جهتها ،تحدثت الطالبة علا هاني أبو عنزة كلمة نيابة عن الطلبة حيث قدمت خلالها الشكر لأولياء امورهم والمعلمين والمعلمات والوزارة على رعايتهم، كما أرسلت الشكر والتقدير للوزارة على هذا التكريم المميز، مؤكدة استمرار نهج النجاح والطموح نحو المستقبل.

وفي ختام الاحتفال تم تكريم الطلبة المتفوقين بهدايا وشهادات تقدير.

