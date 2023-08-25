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هيئة الأسرى: تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير حسن جرادات

25 آب / أغسطس 2023 08:10

هيئة الأسرى: تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير حسن جرادات
هيئة الأسرى: تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير حسن جرادات

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الخميس، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير حسن جرادات والذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي. 

وبحسب محامي الهيئة عنان خضر، أن الأسير جرادات والقابع في "معتقل توقيف حواره "  قد يتعرض لنكسة صحية في أي وقت، حيث يعاني من أمراض مزمنة كارتفاع السكر بالدم والدهنيات ويعاني من حصى في الكلى وبحاجة إلى تناول الأدوية بشكل يومي وحتى هذه اللحظات لم يتم عرضه على طبيب مختص أو تقديم العلاج اللازم له.

 وإلى جانبه يواصل عشرة  أسرى منذ مدد متفاوتة إضرابهم المفتوح عن الطعام وهم: سلطان خلوف، وكايد الفسفوس إضافة إلى المعتقلين  أسامة دقروق، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو، وسيف الدين ذياب العمارين وحاتم القواسمي و وجميعهم يخوضون الإضراب رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.

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