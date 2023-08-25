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إصابات واعتقالات خلال اعتداء الاحتلال على المصلين في الأقصى

25 آب / أغسطس 2023 02:22

اعتداءات الاحتلال على المصلين
اعتداءات الاحتلال على المصلين

 أصيب عدد من المصلين، اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية أن عددا من المصلين أصيبوا بجروح ورضوض جراء الاعتداء عليهم بالضرب من قبل جنود الاحتلال، عند باب الأسباط.

فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بكسر في القدم جراء إصابته بقنبلة صوت ألقاها جنود الاحتلال صوب المصلين الذين توافدوا إلى المسجد الأقصى، وقد جرى نقله إلى المستشفى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن المقدسي شاكر الزعتري من باب الأسباط، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

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