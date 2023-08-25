ليفربول يحدد 3 لاعبين لخلافة محمد صلاح حال رحيله لاتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن نادى ليفربول الإنجليزى حدد ثلاثة لاعبين كبدلاء مناسبين للتعاقد مع أحدهما حال رحيل النجم المصرى محمد صلاح إلى اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع "football-italia"، أن ليفربول حدد ثلاثة بدلاء محتملين إذا رحل محمد صلاح فى الميركاتو الصيفى الجارى، بعد العرض المغرى من الاتحاد السعودى، على رأسهم فيديريكو كييزا مهاجم يوفنتوس الإيطالى.

وأضاف الموقع، أن يوفنتوس منفتح على بيع كييزا، البالغ من العمر 25 عامًا، وحدد سعره مقابل 60 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أنه بجانب كييزا، وضع ليفربول فى قائمة البدلاء المحتملين لمحمد صلاح، الثنائي ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ، وكريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند.

ويسعى الاتحاد السعودي للحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من خلال تقديمه عرضا مغريا، بقيمة 100 مليون يورو، لصالح الريدز، وسيحصل النجم المصري، على راتبا يفوق الـ 200 مليون يورو سنويا، يجعله اللاعب صاحب الأعلى أجرا فى العالم متخطيا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بقيمة 200 مليون يورو مع النصر السعودي.



من جانبه، أكد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، أن النجم المصرى محمد صلاح ليس للبيع على الإطلاق، وذلك تعليقا على العرض الذى تلقاه الفرعون من نادى اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسم كلوب مستقبل محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفى لمواجهة نيوكاسل قائلا، "محمد صلاح هو لاعب لليفربول، ليس هناك جديد، إذا كانت هناك إجابة أخرى فهي كلا، صلاح ليس للبيع".