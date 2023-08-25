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واتساب يتيح لك إنشاء مجموعات دون تسميتها

25 آب / أغسطس 2023 04:15

واتساب يتيح لك إنشاء مجموعات دون تسميتها
واتساب يتيح لك إنشاء مجموعات دون تسميتها

سيتيح لك تطبيق واتساب الآن إنشاء مجموعات صغيرة دون تسميتها أولًا وأعلن مارك زوكربيرج عن الميزة الجديدة فى منشور على Facebook، نقلا عن TechCrunch، كان عليك فى السابق اختيار اسم مجموعتك عند إعدادها.

تشير تقارير TechCrunch إلى أن المجموعات غير المسماة لها حد أقصى يبلغ ستة أعضاء بدلًا من حد المجموعات المسماة الذى يبلغ 1024 مشاركًا، بالإضافة إلى ذلك يقال أن واتساب سيقوم تلقائيًا بإنشاء أسماء العناصر النائبة للمجموعات غير المسماة بناءً على أعضائها. 

واعتمادًا على كيفية حفظ جهات اتصال الأعضاء، سيظهر اسم المجموعة أيضًا بشكل مختلف لكل عضو.

عند الانضمام إلى مجموعة غير مسماة تتضمن أشخاصًا لم يحفظوا جهات اتصالك، فسيتم عرض رقم هاتفك على المجموعة، ويشير هذا إلى أن الميزة مصممة بشكل أكبر للأصدقاء أو العائلة وأقل للغرباء.

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