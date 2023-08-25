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المدارس الشرعية بالأوقاف تعقد اختبارات مسابقة (اقرأ) القرآنية الثانية

25 آب / أغسطس 2023 04:34

مسابقة (اقرأ) القرآنية الثانية(1)
مسابقة (اقرأ) القرآنية الثانية(1)

غزة-وكالة الراي 
عقدت المدارس الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الخميس اختبارات مسابقة (اقرأ) القرآنية الثانية في حفظ القرآن وأجزاء منه، للعام الجاري 1445هجري_ 2023م، بمشاركة نحو 42 طالبًا وطالبة من طلبتها في محافظتي غزة وخان يونس.

بدوره، أوضح مُسير دائرة المدارس الشرعية أ. عبد السلام قوصة أن المسابقة تنقسم إلى ثلاث فئات، وهي فئة حفظ 15 جزءًا من القرآن الكريم، وفئة حفظ 20 جزءًا منه، والفئة الثالثة حفظ القرآن كاملًا، لافتًا إلى أن الاختبارات جاءت بعد تنفيذ مخيم قرآني على مدار شهر كامل، بواقع يوم أسبوعيًّا؛ لمراجعة وتثبيت أجزاء الفئات المطلوبة.

وأشار قوصة إلى أن الاختبارات تمت بإشراف من ادارة المدارس، وتنفيذ المحفظين والمحفظات، بالتعاون مع أقسام التحفيظ في مديريات الأوقاف في محافظتي غزة وخان يونس، وبمشاركة 12 طالبًا و30 طالبة من طلبة المدارس الشرعية.

وأكد قوصة أن هذه المسابقة تأتي ضمن خطة المدارس الشرعية لرعاية القرآن الكريم من خلال مركز اقرأ، منوهًا بأن وزارة الأوقاف قامت برصد مكافآت نقدية للفائزين في المسابقة؛ لحث طلبة المدارس على حفظ كتاب الله وأجزاء منه.
 

مسابقة (اقرأ) القرآنية الثانية(1) مسابقة (اقرأ) القرآنية الثانية مسابقة (اقرأ) القرآنية الثانية مسابقة (اقرأ) القرآنية الثانية مسابقة (اقرأ) القرآنية الثانية مسابقة (اقرأ) القرآنية الثانية مسابقة (اقرأ) القرآنية الثانية
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