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إصابات بمواجهات متفرقة في مدن الضفة المحتلة

25 آب / أغسطس 2023 04:35

الضفة المحتلة- وكالة الرآي:

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

 أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدا باستمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بعد أداء المواطنين صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب في القرية، بمشاركة المئات الذين رددوا الشعارات الوطنية المطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية.

وقمع الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس، التي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة باتجاه المنطقة الشرقية، واعتدت قواته على صحفي.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، واعتدت بالضرب على الصحفي محمد أبو ثابت خلال تغطيته المسيرة.

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