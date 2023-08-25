الغصين يقدم التهنئة لصاحبة الهمة " آيات مطير " بافتتاح متجرها الخاص

غزة-وكالة الرأي

قَدم وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، برفقة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، التهنئة لصاحبة الهمة الشابة آيات مطير بافتتاح متجرها الخاص بالحلوى في مدينة غزة.

وخلال الزيارة، أثنى م. الغصين على الشابة مطير همتها العالية، وقدرتها على تحدي ظروفها القاهرة وافتتاح متجرها الخاص وصناعتها لكل أنواع الحلوى بيدها من الصفر.

وقد نجحت الشابة مطير وهي من ذوات الإعاقة السمعية في تحويل مشروع منزلي بدأته قبل فترة إلى متجر مختص في بيع مختلف أنواع الحلويات في مدينة غزة.

وفقدت الشابة مطير حاسة السمع بعد تعرضها لحادث وهي في الرابعة من عمرها، وتعتمد على الأجهزة السمعية لتتمكن من الاختلاط بالمجتمع.

