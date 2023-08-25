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حماس تدين مساندة بريطانيا للاحتلال في محكمة العدل الدولية

25 آب / أغسطس 2023 06:25

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IMG_0574

غزة- وكالة الرأي:

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار بريطانيا الوقوف ضد حكمٍ لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وتقديمها لرأي يُعارِض مبدأ تقديم الحالة أمام المحكمة الدولية.

وأشارت الحركة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار توالي السياسات البريطانيّة الداعمة للاحتلال، والتنكّر لحقوق شعبنا الفلسطيني، بدءاً من إصدار وعد بلفور المشؤوم، الذي منح الاحتلال مشروعية مزعومة على أراضينا المحتلة، وليس انتهاءً بتغاضي الحكومات البريطانية، عن جرائم الاحتلال الفاشي، وجيشه ومستوطنيه بحق شعبنا وأطفالنا وأرضنا ومقدّساتنا.

وأكدت الحركة أن الموقف البريطاني يناقض قيم العدالة والحق؛ بتكبيله يد العدالة الدولية عن لجم جرائم الاحتلال وانتهاكاته الوحشية.

ودعت الحركة بريطانيا والمجتمع الدولي، إلى التوقّف عن العبث بالقانون الدولي والإنساني والكيل بمكيالين، وتحمّل مسؤوليتهم بإنهاء الاحتلال الصهيوني، ومحاسبة قادته على جرائمهم، ورفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني الأعزل ودعم حقه في الحرية وتقرير المصير.

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