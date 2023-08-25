وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدين مساندة بريطانيا للاحتلال في محكمة العدل الدولية وكالة الرأي الفلسطينية مقتل مواطن طعناً داخل مسجد برام الله وكالة الرأي الفلسطينية معروف يُشيد بالجهود الحكومية لافتتاح العام الدراسي غدًا وكالة الرأي الفلسطينية "بلدية غزة "و" جوال "تنظمان فعالية "حلم ودفتر وحلم بيكبر " وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يقدم التهنئة لصاحبة الهمة " آيات مطير " بافتتاح متجرها الخاص وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بمواجهات متفرقة في مدن الضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية المدارس الشرعية بالأوقاف تعقد اختبارات مسابقة (اقرأ) القرآنية الثانية وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير جرادات وكالة الرأي الفلسطينية واتساب يتيح لك إنشاء مجموعات دون تسميتها وكالة الرأي الفلسطينية كيف يمكن لـChatGPT إنقاذ العالم من تفشى وباء جديد؟
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم تنشر جدول توقيت الحصص الدراسية

25 آب / أغسطس 2023 06:54

IMG_0576
IMG_0576

غزة- وكالة الرأي:

نشرت وزارة التربية والتعليم بغزة، جدول توقيت الحصص الدراسية وذلك حسب طبيعة كل مدرسة "فترة أو فترتين".

ويشار إلى أنه يلتحق غدا أكثر من ٦٢٥ ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بقطاع غزة، منهم ٣٠٥ ألف بمدارس الحكومة، وقرابة ٣٠٠ ألف بمدارس الوكالة، و٢١ ألف بالمدارس الخاصة.

 وقد أعدت وزارة التربية والتعليم خطة متعددة المهام في كافة المديريات لاستقبال الطلبة، عبر أنشطة ترفيهية ومسابقات تنشيطية وفعاليات لا منهجية.

ويبلغ العدد الإجمالي للمدارس يبلغ ٨٠٣ مدرسة، منها ٤٤٨ مدرسة حكومية، ٢٨٨ مدرسة وكالة، ٦٧ مدرسة خاصة، فيما يشرف على المسيرة التعليمية أكثر من ٢٢ ألف معلم، منهم ١٢ ألف معلم حكومة، ٩٣٠٠ معلم وكالة، ١٣٠٠ معلم بالمدارس الخاصة.

IMG_0576 IMG_0575
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟